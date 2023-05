Giro d’Italia 2023 oggi in tv | orari tappa Borgofranco d’Ivrea–Crans Montana | altimetria | programma | streaming | guida RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) È il giorno della tredicesima frazione del. Nella giornata odierna si andrà dad’Ivrea a Crans, per un totale di 199 km e ben 5100 metri di dislivello. Le insidie non mancheranno di certo e l’arrivo sarà in salita. Quasi sicuramente assisteremo dunquea una battaglia tra i migliori scalatori di questa corsa. La tredicesimadelsi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 10:15 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00 in poi e a pagamento su1 HD dalle 10:45. La direttasarà invece disponibile su RaiPlay dalle 10:15 e su.it, Discovery+, Sky Go, NOW ...