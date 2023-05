Giro d’Italia 2023 | lo scatto di Damiano Caruso Un segnale per il morale | c’è un’occasione da cogliere

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un’unica carta per ambire al podio di Roma, ma una carta di qualità. Ilvedeal quinto posto al momento in classifica generale, ma il Bel Paese può puntare sul veterano siciliano per sognare la top-3, che al momento non è assolutamente distante dall’uomo della Bahrain-Victorious. Geraint Thomas, in Maglia Rosa e con una squadra devastante come la Ineos Grenadiers, e Primoz Roglic, staccato solamente di due secondi, al momento sembrano imbattibili. Soprattutto lo sloveno è apparso davvero in controllo in questi giorni e la condizione che nasconde appare devastante. Il podio, cheha già raggiunto nel 2021, è però più che fattibile: davanti ci sono Joao Almeida e Andreas Leknessund, di certo non due scalatori puri, dunque battibili nelle tappe di ...