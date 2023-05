Giro d’Italia 2023 | le condizioni erano davvero estreme? Temperatura di 5° e pioggerella…

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilsta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia recente. Gli organizzatori sono stati costretti a stravolgere la tredicesima tappa sotto la spinta di alcuni corridori, i quali hanno manifestato preoccupazioni permeteo ritenute pericolose. L’attesissima frazione alpina che proponeva Gran San Bernardo, Croix de Coeur e l’arrivo in quota a Crans Montana è stata mutilata: tagliati 125 km, non si affronterà la prima ascesa prevista dal programma originario, si partirà direttamente alla base della Croix de Coeur alle ore 15.00 per un totale di 74,6 km e soltanto 2900 metri di dislivello contro i 4400 originari. Il direttore di gara Mauro Vegni è riuscito a trovare un compromesso, tagliando sì la prima parte del percorso ma lasciando la tanto temuta seconda salita di giornata, quella che ...