Giro d’Italia 2023 | Jonathan Milan | “L’organizzazione ha preso la decisione giusta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unainevitabile. La prima tappa alpina delsi temeva che avrebbe subìto dei cambiamenti nel proprio percorso. Dopo il taglio del San Bernardo annunciato nei giorni scorsi, le condizioni avverse dal punto di vista meteorologico hanno costrettoa una modifica sostanziale della frazione: partenza da Le Chable, ai piedi della seconda salita di giornata, con una stage di appena 74,6 chilometri. La partenza è stata data all’ora prevista dal villaggio di partenza, ma la neutralizzazione ha previsto, in bus, lo spostamento direttamente alle pendici dell’erta più alta del giorno, con il via effettivo alle 14:30, come spiegato nel comunicato di RCS Sport. “Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione ha deciso di venire incontro ...