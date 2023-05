Giro d’Italia 2023 | il Presidente della Regione Valle d’Aosta contrariato per le modiche alla 13ª tappa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Modifiche che non soddisfano. La primaalpina del, la numero tredici di questa edizioneCorsa Rosa, era finita nelle ultime ore sotto osservazione per il maltempo che sta flagellando il Bel Paese in questo maggio decisamente particolare. Non è un caso quanto stia accadendo in Emilia-Romagna. Ebbene, dopo il taglio del San Bernardo annunciato nei giorni scorsi, le condizioni avverse dal punto di vista meteorologico hanno costretto l’organizzazione a una modifica sostanzialefrazione: partenza da Le Chable, ai piediseconda salita di giornata, con una stage di appena 74,6 chilometri. Una, quindi, che cambia completamente la propria fisionomia, con alcune zone che avrebbero dovuto essere teatro ...

... già privato dei giorni scorsi della Cima Coppi, gli abitanti del piccolo comune eporediese hanno risposto presente per il via fittizio dal cuore di Borgofranco'Ivrea. Qualche minuto dopo le 11, i ...... dati e analisi" di ministero del Lavoro, Bancae Anpal. ... ed è il motivo per il quale siamo inper il Paese a fare ...Pioggia e basse temperature attese per buona parte della 13ma tappa del, da Borgofranco'Ivrea e Crans Montana , hanno consigliato gli organizzatori a trasferire in pullmann i corridori fino all'uscita del tunnel del Gran San Bernardo, per motivi di ...