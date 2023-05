Giro d’Italia 2023 | il borsino e i favoriti della tappa di oggi Roglic favorito per il primo scontro tra i “big”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Finalmente ci siamo. Dopo 12 frazioni di “avvicinamento”, ilarriva alle Alpi, da sempre palcoscenico degli spettacolo più attesi e delle battaglie più accese tra corridori. Alcuni protagonisti annunciati si sono persi sul tragitto, altri sono naufragati in frazioni più semplici, ma dainizia la vera sfida per la vittoria finale. Si parte da Borgofranco d’Ivrea per arrivare dopo 199 durissimi km a Crans Montana. Primi 60 km sostanzialmente pianeggianti, poi si supererà Aosta ed inizierà la del Col du Grand Saint-Bernard. Nonostante siano stati cancellati quasi 8 km di salita per problemi metereologici, l’ascesa di 25,9 km al 5% di pendenza media rimane molti impegnativa. Discesa lunghissima e poi i temibili 15,5 km all’8,6%Croix de Coeur. Discesa ripida e tecnica con ...

