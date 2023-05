Giro d’Italia 2023 | Gianni Moscon | “La tappa si poteva fare | non ce l’ha ordinato il dottore di fare i ciclisti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unmolto particolare e ricco di polemiche. Anche oggi, nella tredicesima, arriva l’ennesimo colpo di scena: a causa del maltempo la frazione è stata accorciata con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Chable, all’imbocco della Croix de Couer. Neutralizzata dunque la Salita del Gran San Bernardo. La decisione è stata presa dalla giuria, dopo un lungo colloquio con l’associazione dei corridori che addirittura chiedeva un taglio per la seconda salita di giornata a causa delle temperature fredde. Si è trovato l’accordo per una via di mezzo, da capire se sarà la decisione giusta. Non tutti i corridori però erano sicuri della scelta. Tra questi, intervistato dagli inviati Rai: “Si era già cominciato ieri sera a parlare del maltempo, di possibili ...