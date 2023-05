Giro d’Italia 2023 | Geraint Thomas | “Giornata comunque intensa | ci siamo schierati con la maggioranza”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un’altrain rosa per. Il gallese della Ineos-Grenadiers mantiene il simbolo del primato anche al termine della tappa di Crans-Montana, tredicesima tappa delche prometteva scintille e invece, anche a causa dell’enorme accorciamento della gara, non ha visto attacchi tra i big. “è stata una– afferma il britannico ai microfoni della Rai – la prima salita è stata assai rapida, ci abbiamo dentro per poter controllare al meglio la corsa. Pinot è andato molto forte, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro nel contenerlo. Ci aspettavamo degli attacchi nel finale che non sono arrivati, evidentemente si è risparmiato per l’ultima settimana“.si esprime poi anche sulla maretta ...

La tredicesima tappa dell'ha vinta Einer Rubio, il terzo incomodo di quella che era sembrato un duello. Era uno scontro a tre, mai stato però uno stallo alla messicana. Per il motivo ......ancora ine, a meno che non esiste il teletrasporto, sarà impossibile che ciò che è stato dichiarato inaccada. Sottolinea inoltre che quando ha partecipato al programma di Barbara'Urso ...CRANS - MONTANA Il tappone trasformato in tapponcino, in un bignami di una tappa di montagna degna di unl'ha vinto il colombiano Einer Rubio e l'hanno perso, forse, tutti. Forse: i corridori hanno rifiutato l'idea dell'ennesima giornata sotto l'acqua, in un maggio che sembra non avere ...