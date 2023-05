Giro d’Italia 2023 | Cassani cita Merckx | “Se vento e pioggia sono un problema | il ciclismo non fa per voi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Se avete paura di, allora lasciate stare il“. Questa è una delle frasi più celebri pronunciate da Eddy, una delle grandi icone della storia delinsieme ai nostri Fausto Coppi e Gino Bartali. Il Cannibale non aveva molti peli sulla lingua e una volta si lasciò sfuggire questo inciso, rivolgendosi a chi osava lamentarsi delle condizioni ambientali prima di affrontare una gara di. Il fuoriclasse belga riteneva che chi aveva da ridire sul meteo avrebbe dovuto appendere la bicicletta al chiodo e darsi a una sana partita a carte nel calore della propria casa. Certo, era un altro, fatto di veri eroi indomiti, abituati a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a non andare troppo per il sottile, pronti ad affrontare ...