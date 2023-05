Giro d’Italia 2023 | a che ora arriva a Roma | tutto sulla tappa finale di domenica 28 maggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023). Dunque, come vi abbiamo più volte detto in queste ultime settimane di grande ”fomento” per la gara ciclistica più attesa di sempre, ladelsarà proprio a. E proprio sul tema, in Campidoglio, durante la scorsa conferenza che è stata denominata il “Grande arrivo”, è stata presentata ladella nuova edizione della corsa rosa.: programmazione completa, percorso, calendario e dove seguirlo in diretta tv: l’arrivo a28 ...