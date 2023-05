Giovani imbrattano la sede del Senato La Russa | “Vadano per una settimana in Emilia Romagna a spalare fango”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nell'ambito di un caso molto dibattuto riguardante un gruppo di ragazzi imputati per aver imbrattato la facciata di Palazzo Madama, Ignazio La, presidente del, ha sollevato un'interessante proposta per una pena alternativa. L'articolo .

L'Italia è Casamicciola a cui si somma il moralismo paternalistico di riduzionisti o negazionisti dei cambiamenti climatici che mettono alla gogna iche usando la nonviolenza...... anche perché non è per nulla consapevole della reale posta in gioco ed è tutto sommato più facile e conveniente appiattirsi sul guerrafondaio di Kiev, prendersela coichei ...È di Ultima Generazione ,& verdi chee bloccano il traffico. METODI INTELLIGENTI Il punto è che vandalizzare opere d'arte per l'ambiente è come gettare secchiate d'acqua sui ...

Chiediamo scusa ai giovani «imbrattatori» di opere d’arte Il Manifesto

Clima (Commenti) Una verità sconvolgente su questa classe dirigente, quella che governa ora, ma non è senza colpe neppure chi ora è all'opposizione: riparare i danni frutta più soldi che prevenirli. D ...Difficoltà a trovare posto a sedere, barriere architettoniche, persino stipendi più bassi: ora la città di New York ha approvato un disegno di legge che vieta la discriminazione in base al peso. È obe ...