Giornata mondiale delle api | l' iniziativa di 3Bee

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) In occasioneGiornate MondialiApi e della Biodiversità, rispettivamente il prossimo 20 e 22 Maggio,, leader nel settore climate tech, mette in luce l'urgente problema del declino della biodiversità e per l'occasione organizza venerdì 19 Maggio il primo Biodiversity Summit, vertice annuale che servirà come luogo di discussione con i principali attori dell'economia nazionale, già impegnati nella protezione e tutela della biodiversità per individuare le strategie più efficaci per la salvaguardia della biodiversità da attuare e divulgare in ottica di una più rapida sensibilizzazione collettiva. Tra i partner di ricerca interverranno i referenti dell'Università Sant'Anna di Pisa - Istituto di Management e Regenerative Society Foundation. L'ISPRA rileva un allarmante calo, con il 9% di api e impollinatori a rischio ...