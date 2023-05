Giornata Internazionale dell’ape

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ogni anno, il 20 maggio, viene celebrata laMondiale, una ricorrenza finalizzata ad enfatizzare l’importanza del ruolo che questi piccoli insetti rivestono per il benessere del nostro pianeta e per la salute delle nostre stesse vite. LaMondiale delle api rappresenta un’opportunità per governi, organizzazioni e comunità di cittadini in tutto il