Giorgio Parisi e le alluvioni | «Dobbiamo abituarci agli eventi estremi Cosa possiamo fare? Mettere i doppi vetri alle finestre e i pannelli solari»

(Di venerdì 19 maggio 2023)dice che l’alluvione in Emilia-Romagna fa parte di queglia cui dovremo. Perché dipendono dai cambiamenti climatici. E per combatterli «stiamo facendo pochino». Il premio Nobel per la fisica parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Spiega che è certo che i cambiamenti climatici dipendono demissioni di anidride carbonica: «Ci sono modelli dell’atmosfera estremamente precisi che paragonano quanto sarebbe stato l’aumento trascurabile – forse nullo – della temperatura senza CO2 e quello che abbiamo con la CO2». E questo, dice il professore ad Alessandra Arachi, ha già oggi delle conseguenze: «Nelle regioni polari la temperatura è aumentata di 3, anche di 4 gradi per via dell’aria calda che arriva dall’Equatore. All’Equatore va l’aria ...

dice che l'alluvione in Emilia - Romagna fa parte di quegli eventi estremi a cui dovremo abituarci. Perché dipendono dai cambiamenti climatici. E per combatterli "stiamo facendo pochino"...Con l'articolo apparso ieri su Repubblica a firma di Enrico Morando, Stefano Ceccanti e... Perché l'alternativa, come dice Arturo, non può essere tra l'applauso e l'uscita. Non sono le ...Ci saranno anche numerose testimonianze da parte di amici ed estimatori come Jovanotti, il premio Nobel per la fisica, Riccardo Muti, l 'astronauta Paolo Nespoli , il pianista Stefano ...

Giorgio Parisi e le alluvioni: «Dobbiamo abituarci agli eventi estremi. Cosa possiamo fare Mettere i doppi vetri alle ... Open

Lo sostiene in un'intervista al Corriere della Sera il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, secondo cui le responsabilità della situazione presente vanno attribuite alla "comunità mondiale. Ma anche ..."Sembra che nei giorni scorsi un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia revocato alcuni dei componenti del cda del Biotecnopolo di Siena e ne abbia contestualmente nominati di nuovi, ...