Giorgio Ferrara e un ricordo personale su una famiglia straordinaria

(Di venerdì 19 maggio 2023) Come ha detto una volta la moglie, quando ci si innamora di Giuliano, ci si innamora anche della sua. Chi ha conosciuto il padre Maurizio e la madre Marcella non può non condividere quel che dice Selma, e questo vale assolutamente per il suo fratello maggiore: c’è un tratto di civiltà trasmesso dallache mi ha sempre colpito ogni volta che ho avuto rapporti con loro. Chi conosce l’impegno dinel teatro, dal lavoro con Luca Ronconi fino alla direzione del Teatro stabile veneto, chi ha visto le sue opere cinematografiche e televisive, ammira la sua professionalità illuminata da una profonda cultura. Ma chi lo ha conosciuto personalmente, chi ricorda il suo amore con Adriana Asti, chi ha potuto cogliere il delicato e magnifico rapporto con il non di rado irruente fratello minore, oltre ...

ha avuto una vita movimentata e bella . Era nato nel 1947, figlio di Maurizio , autorevole giornalista, e di Marcella De Francesco , partigiana e poi, per 18 anni, segretaria di ...

c'è un tratto di civiltà trasmesso dalla famiglia Ferrara che mi ha sempre colpito ogni volta che ho avuto rapporti con loro. Chi conosce l'impegno di Giorgio nel teatro, dal lavoro con Luca Ronconi ...