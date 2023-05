Giorgia Meloni bacchettata da Justin Trudeau | è preoccupato per la comunità LGBT+ italiana

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il premier canadese, durante un confronto conin occasione del G7 si è detto “per alcune posizioni che l’Italia sta assumendo in termini di diritti“. Unaa cui IL nostrO Presidente del Consiglio ha risposto che “il governo sta semplicemente seguendo le decisioni prese dai tribunali” senza discostarsi troppo “dai precedenti esecutivi“. G7, il primo ministro del Canada,, ha criticato la premierin merito ai diritti LGBTQ durante un incontro bilaterale: “Siamo preoccupati dalle posizioni che l’Italia sta assumendo”@ultimora pol pic.twitter.com/0C54vIf2aI — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora pol) May 19, ...

Così, su Twitter, il presidente del Consiglio,. Zangrillo: 'Berlusconi continuerà a guidarci con immutata forza fisica e morale' 'Bentornato a casa Berlusconi, esempio di coraggio e di ......che nessuno si aspettava puo' diventare un grande cigno bianco capace di giocare una partita di grande rilievo sullo scenario politico economico internazionale In parole povere puo'...Al termine del Cdm il presidente del Consiglio,, con i ministri aventi a vario titolo competenza per l'emergenza, incontrerà il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano ...

Il Pd sventola idealmente la bandiera canadese e dà ragione a Trudeau per l'attacco all'Italia sui diritti Lgbt. Boldrini: "Perché stupirsi La destra ha affossato il ddl Zan" ...Potenziare le sanzioni economiche contro la Russia, e magari anche l'assistenza militare a Kiev con i caccia F-16, per rafforzare la mano del presidente Zelensky in vista di un summit… Leggi ...