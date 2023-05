Gioia e Albano aderiscono a +Europa | l’incontro a Baronissi con Pizzarotti

Gaetano Bonicelli ha rivolto ai presenti il suo saluto: 'È unapotervi incontrare di persona " ha detto al vescovo e ai sacerdoti " e vedervi in faccia. Ho nel cuoree quando mi dissero ...... nonché per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Mino Reitano e... Per noi è unaimmensa suonare di nuovo con Al Bano, un big della musica italiana apprezzato ...E ancora il regista di 'Noi ce la siamo cavata' Giuseppe Marcoche torna al Civitanova film ... "Per l'azienda che presiedo è un orgoglio e unacompartecipare con le proprie sedi a questo ...

Franco Gioia e Giuseppe Albano aderiscono a +Europa SalernoToday

In occasione del 75° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, che ricorrerà il prossimo 22 maggio, mons. Gaetano Bonicelli, vescovo di Albano dal 1977 al 1981 e attuale arcivescovo emerito di S ...Franco Gioia (assessore di Fisciano) e Giuseppe Albano (consigliere comunale di Siano) aderiscono a +Europa. Il 19 maggio saranno a Baronissi per un incontro pubblico ...