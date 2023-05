(Di venerdì 19 maggio 2023) Leggi Anche Il mistero della: "Sotto Monna Lisa c'è un ritratto nascosto" 'Anche io sostenevo la tesi dela Buriano - racconta Vinceti presentando il nuovo studio - ma oggi non ho più ...

- Sullasì, ma non nel paesaggio' per il quale l'artista, invece, nel suo viaggiare per opere ingegneristiche, 'realizzava disegni molto realistici di luoghi e dettagli, che poi riproponeva ......

Gioconda, a Tgcom24 la nuova verità sul ponte: "E' a Laterina (Arezzo)" TGCOM

Il risultato nella ricerca dello storico Silvano Vinceti, presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione dei beni storici culturali e ambientali e autore di altre importanti scoperte sul capo ..."Scoperto per caso e mistero svelato dopo 500 anni". Così lo storico Silvano Vinceti, presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione dei beni storici culturali e ambientali e autore di altre ...