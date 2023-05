Giacomo Gullace | macchine olearie che rispettano l’ambiente

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) In Calabria un’azienda specializzata su pratiche di olivicoltura sostenibile per produrre olio di qualità Reggio Calabria, 19 maggio 2023.La molitura delle olive è una pratica antica che nei vecchi trappeti si basava sostanzialmente sulla forza sincronica di animali e uomini. Oggi, grazie all’innovazione tecnologica e al consumo sempre più consapevole, l’olivicoltura è divenuta una disciplina esatta che, oltre a non ammettere scarti nel rispetto del, si basa su processi estremamente specializzati e soprattutto green. È per questo che, in Calabria, terra da sempre vocata all’olivicoltura, nella sua azienda punta sulla produzione diefficaci, innovative e sicure. “Per molti anni si è pensato che fare olio si basasse semplicemente sull’estrazione grossolana del ...