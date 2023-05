Gf Vip 7 | scambio di frecciatine social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia che pubblica una chat che sbugiarda la vincitrice del reality

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 maggio 2023), finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha risposto ad una presunta ‘stoccata’ lanciata da. Ladelcondotto da Alfonso Signorini a breve sarà ospite de L’Isola dei Famosi. E, nell’attesa di lunedì sera, quando arriverà in Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, ha registrato una diretta su Instagram. Durante la live ha risposto ad alcune domande dei fan, tra cui una riguardante la sua linea di giacche di jeans, del marchio Hunika, di cui è la proprietaria. Si tratta di giacche completamente realizzate a mano e curate nei minimi dettagli, come ha precisato, che rispondendo ad un utente ha detto: Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono ...