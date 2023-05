(Di venerdì 19 maggio 2023) Si intitola Pullula ed è il– di. Online da appena due giorni sul profilo della Music Universe A.C.M., la clip che ha come protagonista l’ex Vippona sta già attirando l’attenzione degli appassionati che, dopo averla seguita nel corso dell’avventura al Grande Fratello Vip 7, si sono divertiti a ritrovare la sprizzante pugliese in queste nuove vesti. Inutile precisare che il brano è stato ispirato proprio all’avventura nella Casa, durante la quale laaveva già accennato a un motivetto molto simile a quello riproposto ora in forma più ufficiale nelclip di Pullula. Senza ombra di dubbio,, oltre al suo manager Tony Toscano – che durante l’esperienza nel reality aveva ammesso ...

... dall'imprenditore Giuseppe Castaldo (assolto) a Concetta Serrano madre diScazzi (accordo di ...per la lettura della sentenza d'appello nel processo sui fotoricatti ai danni di alcuni, Milano,...C'era, poi, la duchessa di YorkFerguson. E, nella parata di, c'era anche una delle coppie più glam dello star system internazionale: Michael Douglas e Catherine Zeta Jones. L'attore, in ...Qualche utente affezionato alle dinamiche del GF7 ha fatto notare a Venza che in realtà l'...Attilio Romita Valeria Marini Micol Incorvaia Clizia Incorvaia Giaele De Donà Alberto De Pisis...

Gf Vip 7, Sarah Altobello pubblica il suo primo singolo: il video super trash Isa e Chia

Cousins Subs and Summerfest, which is celebrating its 55th anniversary, have teamed up to create the ultimate VIP concert experience for the avid festival goer. Now through June 9, 2023, music lovers ...Dopo un’attesa che ha tenuto i fans con il fiato sospeso, finalmente è stato pubblicato il vivace video di “Pullula“, ...