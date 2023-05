Geo Barents a Brindisi | sbarcati 26 migranti soccorsi da Msf

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono sbarcate questa mattina ale 26 persone soccorse il 16 maggio scorso dalla nave Geodi Msf mentre si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo ...

Sono sbarcate questa mattina a Brindisi le 26 persone soccorse il 16 maggio scorso dalla navedi Msf mentre si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Tra loro c'erano otto bambini e una donna. A quanto si apprende le loro condizioni ...Tra le 26 persone soccorse in mare dalla navegiunta questa mattina al porto di Brindisi ci sono anche Omar, Ali e Fikru, tre ventenni che hanno raccontato al team di Medici senza frontiere la loro detenzione in Libia: "Non c'erano ...E' nel porto di Brindisi la, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), che trasporta 26 migranti - tra cui otto bambini e una donna incinta - soccorsi il 16 maggio scorso mentre si trovavano su ...

Geo Barents domattina a Brindisi con 26 migranti Agenzia ANSA

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Tra le 26 persone soccorse in mare dalla nave Geo Barents giunta questa mattina al porto di Brindisi ci sono anche Omar, Ali e Fikru, tre ventenni che hanno raccontato al team ...(ANSA) - BARI, 19 MAG - E' nel porto di Brindisi la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), che trasporta 26 migranti - tra cui otto bambini e una donna incinta - ...