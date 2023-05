Genoa | Criscito saluta il calcio davanti alla sua gente | l'addio del capitano che visse tre volte

...l'addio al calcio di Mimmoche chiuderà la propria carriera da giocatore proprio dove era iniziata quando esordì il 7 giugno del 2003 al Ferraris appena sedicenne con la maglia del. ...Sull'addio di: ' Per quanto riguarda Mimmo non ha smaltito del tutto il problema (fastidio ... La volontà mia è di fargli fare uno spezzone di gara perché ha dato tantissimo al, tanto al ...- "Non ha ancora smaltito del tutto il problema. Sarà con noi in panchina e valuterò a ... Ha dato tantissimo per ilche per il calcio italiano. E' giusto che finisca nel migliore dei ...

Genoa-Criscito, non sarà un addio: un nuovo ruolo nelle giovanili Tuttosport

Il 1 giugno 1997, dopo aver giocato la sua ultima partita, Franco Baresi si presentò ai microfoni dei giornalisti per congedarsi dal calcio giocato: "Un calciatore muore due volte" disse con gli occhi ...Sarà festa e delirio a Marassi: promozione, addio al calcio di Mimmo Criscito e corteo funebre a tema per 'celebrare' anche la retrocessione della Sampdoria ...