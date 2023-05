Genoa | Criscito come in un film | chiude la carriera con un gol su rigore al 95? VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Inizialmente Mimmoaveva fatto il suo ingresso in campo in-Bari solo per ricevere la meritata standing ovation dal suo pubblico. Il capitano delinvece si è ritrovato a battere un calcio dial 95? sotto la Curva. Nonostante l’infortunio che gli impediva di esprimersi al meglio,si è comunque presentato sul dischetto e ha spiazzato il portiere, mandando in visibilio il Ferraris. Sidunque con un gol ladel difensore, pronto ad un nuovo capitolo della sua vita. “Il finale perfetto, neanche il più ottimista poteva immaginare una fine del genere” ha detto a Sky. Ecco ildel gol. SportFace.