Genoa-Bari | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) A Marassi ilaccoglie ile si congeda dallaB con una sfida che ormai serve solo ad onorare fino in fondo il campionato. I rossoblù, ormai certi del secondo posto e della promozione inA alle spalle del Frosinone, contro cui la scorsa settimana hanno perso pregiudicandosi definitivamente la possibilità di arrivare al primo posto, vorranno regalare un’ultima gioia ai propri tifosi. I Galletti, dal canto loro, proveranno invece a chiudere in bellezza la regular season e a lanciarsi verso i playoff con il morale alle stelle. Il fischio d’inizio a, valevole per la 38esima e ultima giornata diB, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa si presentano al match di ...

Alle 19.20 di oggi, in occasione dell'ultima gara di campionato, allo stadio Luigi Ferraris si svolgerà la cerimonia di interramento della fedele copia in argento placcato della speciale medaglia commemorativa appartenuta a Giovanni De Prà, portiere - ...Un finale che stasera, dopo quasi un quarto di secolo, conoscerà nella sfida con il Bari le sue ultime righe. Soltanto in campo però perché la storia d'amore tra Criscito e il Genoa è tutt'altro che ...

Alle 19.20 di oggi, in occasione dell’ultima gara di campionato Genoa-Bari, allo stadio Luigi Ferraris si svolgerà la cerimonia di interramento della fedele copia in argento placcato della speciale ...Ultima tappa di un campionato di Serie B che il Genoa ha onorato e che lo ha visto promosso con due turni di anticipo. Il tecnico Alberto Gilardino, ieri premiato al galà di Stelle ...