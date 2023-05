Genoa-Bari oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) E’ tutto pronto al Luigi Ferraris per, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di: ecco la, l’, latv e lodella sfida. Gli uomini di Alberto Gilardino, dopo la matematica promozione inA, vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile. I galletti, invece, sperano nel successo per arrivare pronti ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.