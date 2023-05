Gemelli Roma | polso stampato in 3D salva mano destra di una neo-mamma

Un polso su misura, realizzato con una stampante 3D, salva la mano destra di una neo - mamma. L'intervento è stato effettuato alla Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs didall'équipe di Giulio Maccauro, direttore della Uoc di Ortopedia. È stata così salvata la mano destra di una donna affetta da un tumore raro del polso, grazie all'impianto di una ...Un polso su misura, realizzato con una stampante 3D, salva la mano destra di una neo - mamma. L'intervento è stato effettuato alla Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs didall'équipe di Giulio Maccauro, direttore della Uoc di Ortopedia. E' stata "salvata la mano destra di una donna affetta da un tumore raro del polso, grazie all'impianto di una ...Un polso su misura, realizzato con una stampante 3D, salva la mano destra di una neo - mamma. L'intervento è stato effettuato alla Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs didall'équipe di Giulio Maccauro, direttore della Uoc di Ortopedia. E' stata 'salvata la mano destra di una donna affetta da un tumore raro del polso, grazie all'impianto di una ...

Miracolo al Gemelli: il polso di una donna di 39 anni da poco diventata mamma è stato sostituito da una protesi stampata in 3d. "Il primo intervento di questo tipo effettuato al mondo e rappresenta un grande passo avanti nella medicina rigenerativa."