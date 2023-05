Geely - I cinesi ora controllano il 17% di Aston Martin

(Di venerdì 19 maggio 2023) il gruppo cineseè diventato il terzo azionista dell'raddoppiando la propria quota di partecipazione. Con un investimento di 234 milioni di sterline, pari a circa 269 milioni di euro, laè arrivata a detenere circa il 17% del marchio britannico, dopo averne acquistato il 7,6% nel settembre del 2022.terzo azionista al 17%. Questa operazione ha permesso addi ridurre il proprio debito, inoltre le azioni hanno ottenuto nella giornata di ieri un incremento del 25% sul mercato. La Casa inglese è in una fase molto dinamica della propria storia: oltre al rinnovato impegno in Formula 1, che proprio quest'anno sta dando ottimi frutti, è ormai imminente un rinnovamento totale della gamma. Dopo la Suv DBX è attesa infatti l'erede della ...

ora può avere un posto nel consiglio di amministrazione e, per ora, si è impegnata a non aumentare la sua partecipazione oltre il 22% fino ad agosto 2024. Ma è evidente che il colosso cinese ...Zeekr 001 WE autonomia oltre i 1000 chilometri Marchio premium elettrico del gruppo, Zeekr arriverà in Europa entro fine del 2023 in Olanda e Svezia con la commercializzazione della 001 We e ...

Aston Martin vola alla borsa di Londra dopo che la cinese Geely Holdings si è impegnata a investire altri 234 milioni di sterline nella casa automobilistica britannica. Il cui titolo ...