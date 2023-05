GdS – Calciomercato Milan | Bennacer da sostituire | tutti i nomi seguiti

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 maggio 2023) 2023-05-18 14:09:11Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’algerino starà fuori almeno sei mesi. Maldini e Massara pronti a investire su un centrocampista. Pregi e costi dei giocatori nel mirino L’infortunio dirientra nella Legge di Murphy. Perché in una stagione dove la qualificazione in Champions resta in bilico – al netto della situazione legata alla Juve –, hai vinto solo tre delle ultime undici in campionato e sei uscito dalla Champions contro l’Inter, quale potrebbe essere l’altro imprevisto? Arthur Bloch ci ha insegnato come va: “Se qualcosa potrebbe andare storto, lo farà”. Tradotto: Ismailfuori sei mesi. Una delle colonne del piolismo. E adesso ildovrà sostituirlo. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi: ...