Gazzelle pubblica il disco Dentro | incontra i fan a Roma e Milano

(Di venerdì 19 maggio 2023)il, dopo avere rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni ei fan aper due firmacopie, dopo aver rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni del(https://.lnk.to/; Maciste Dischi/Artist First), l’album completo di tutte le tracce. In radio sempre da oggi anche il singolo Flavio, che accompagna l’uscita del progetto. La capacità propria dell’artista, di raccontarsi nella sua quotidianità attraverso la musica, ne ha fatto negli anni un unicum nel suo genere. Nel nuovo albumha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In Quello ...

Post Malone - "Mourning" Il rapper e cantautoreun nuovo singolo estratto dall'album "... "Sardegna", scritta con svegliaginevra (in questi anni hanno sperimentato anche con, Cannella, ..., dopo aver rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni del disco,venerdì 19 maggio 'DENTRO' (Maciste Dischi/Artist First), l'album completo di tutte le tracce. In radio sempre da ...... la stessa etichetta che ha reso fenomeni pop cantautori comee Fulminacci - non è rimasto ... Pablo Suzuki , nome d'arte con il quale Pulliproduzioni elettroniche - rappresenta la ...

GAZZELLE: pubblica oggi l'album DENTRO, Inside Music & Movies

In attesa del suo grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno GAZZELLE, dopo aver rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni del disco, pubblica venerdì 19 maggio “DENTRO” (Maciste Dischi ...Tanto pop italiano in questa penultima settimana di uscite musicali di maggio. Da Gazzelle ad Ariete, passando per Emis Killa, Zero Assoluto e Dargen D’Amico. Ma anche grandi nomi della musica interna ...