Gas | Giani | “Sconcertato dal voto di Piombino contro le bonifiche”

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gas: "Sonoe deluso perchè posso, anche se non condivido minimamente, capire che nell'interesse della citta' disi fa una battaglia ad oltranza, mai collaborativa, per il posizionamento del rigassificatore, ma continuare questa logica da comitato del no, con i rappresentanti del Comune diche non si presentano nemmeno collaborativi nella capacita' di spendere i 41 milioni per gli interventi di bonifica della falda, mi lasciano esterrefatto"