Gambe fratturate su un cargo | macchinista dimesso dall’ospedale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo quasi due mesi di ricovero è statoCardarelli di Napoli il ventenne di Mondragone (Caserta),di una navedella Grimaldi Lines, rientrato in Italia a bordo di un eliambulanza il 24 marzo con un grave trauma da schiacciamento alleprocuratosi mentre era sulla nave Grande Texas; secondo la denuncia dei familiari il 20ennesarebbe stato legato al letto con i cavi che si usano per il trasporto delle auto, col rischio di perdere l’uso degli arti. Sulla vicenda la Procura diSanta Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta; Sergio Pisani, avvocato difensore dei familiari del ragazzo, ha chiesto che venisse analizzato un capello del giovane per accertare se e quale tipo di sostanza gli fosse stata somministratadurante la navigazione. Il ...