Gaeta | terza edizione dell’appuntamento “Lætetur Mater Ecclesia”

(Di venerdì 19 maggio 2023)– Giunge allal’appuntamento “”, che si propone di far conoscere le antiche melodie dell’Officium del Patrono Sant’Erasmo, contenute nei Libri Corali dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di. L’evento, sulla scia delle precedenti edizioni, consegnerà la trascrizione delle melodie del I Nocturno contenute nel Liber Maior Tertius, opera di Vincenzo Pontano da Fondi e datato 1570. La trascrizione è stata curata ancora una volta dal M° don Antonio Centola e dal M° Lucia Zonfrilli e l’esecuzione è sempre affidata al Coro dell’Arcidiocesi di. A introdurre e contestualizzare il canto delle antifone, dei salmi e dei responsori sarà l’intervento del giornalista dott. Lino Sorabella sulla tematica “Il ...

Avrò luogo, sabato 20 maggio (ore 17.30), nella cattedrale di Gaeta la terza edizione di "Lætetur Mater Ecclesia", appuntamento che si propone di far conoscere le antiche melodie dell'Officium del Patrono Sant'Erasmo, contenute nei Libri Corali dell'Archivio del

Diocesi: Gaeta, 20 maggio la terza edizione di "Lætetur Mater ... Servizio Informazione Religiosa

