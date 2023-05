Gaeta Lo stabilimento balneare militare sul lungomare di Serapo rischia di non aprire i battenti

(Di venerdì 19 maggio 2023)– Il rischio è fondato: se non dovesse affermarsi il buon senso, uno storico lido suldidi non, lo. Questa situazione scaturisce da una controversia provocata dall’Aid, l’agenzia Industria Difesa che da alcuni anni gestisce l’exgraficonel “cuore” di L'articolo Temporeale Quotidiano.

era sbarcato un corpo di spedizione della Regina di Spagna Isabella II forte di 9 mila ...Ultimi Articoli E il Primo Maggio tanti auguri alle Botteghe Storiche di Rimini In ogni...A Capalbio, lol'Ultima Spiaggia versa 6 mila euro per 4.100 metri quadri. Il Luna Rossa dine sborsa 11.800 mentre il Bagno azzurro di Rimini 6.700. In Sardegna, per le 59 ...era sbarcato un corpo di spedizione della Regina di Spagna Isabella II forte di 9 mila ...Ultimi Articoli E il Primo Maggio tanti auguri alle Botteghe Storiche di Rimini In ogni...