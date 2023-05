(Di venerdì 19 maggio 2023) La notizia polarizza l’attenzione dei giornalisti raccolti nella sala stampa della ‘green arena’ sin dalle prime ore del mattino. Nonostante il governo giapponese abbia assicurato che il presidente ucraino Volodymyrsì, ci sarà, ma prenderà parte al G7 di‘solo’ in videocollegamento, si fa spazio di ora in ora la convinzione del suo arrivo. E infatti il leader della resistenza ucraina volerà nelle prossime ore asu un aereo francese, ‘silenziati’ tempi e orario di arrivo per motivi di sicurezza. Unica certezza è che parlerà domenica, assieme alla convinzione che dominerà anche questo summit. Del resto la guerra in Ucraina è la protagonista indiscussa di questa prima giornata del G7, dove anche la Cina la fa da padrona, un convitato di pietra, al centro dell’ultima sessione di ...

... la proposta per convinceree accerchiare Putina 'Porta a Porta': 'Xi Jinping ...centrale nella sfida tra superpotenze che forse non a caso questo accordo tra Mosca e Teheran...... precisando che la decisione saudita potrebbe essere un esito positivo per, dopo che lo ... il numero totale di perdite nemiche nella direzione di Bakhmutfino a 70mila tra morti e ...Nonostante il governo giapponese abbia assicurato che il presidente ucraino Volodymyrsì, ... Giorgia Melonial summit in un tailleur sui toni del celeste chiaro. Prima del vertice, ...

G7, Zelensky arriva a Hiroshima. Giro di incontri per Meloni Adnkronos

Il presidente dell'Ucraina al vertice in Giappone. Per il presidente del Consiglio colloqui con il primo ministro britannico Sunak e con il cancelliere tedesco Scholz che sarà in Italia l'8 giugno ...A Hiroshima arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per convincere Modi e Lula. Lo spazio negoziale da occupare ...