G7 | omaggio a vittime dell' atomica apre il summit a Hiroshima

(Di venerdì 19 maggio 2023) Al via con una visita al memorialea Pace diil vertice del G7 in Giappone. I leader, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono incontrati per una cerimonia di ...

Al via con una visita al memoriale della Pace di Hiroshima il vertice del G7 in Giappone. I leader, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono incontrati per una cerimonia di ......Kris Rizek e che la Uil Puglia ha voluto regalare alla città di Bari per ricordare ledi ... della legalità e della giustizia" rendendoai "magistrati che con le loro scorte hanno ......Kris Rizek e che la Uil Puglia ha voluto regalare alla città di Bari per ricordare ledi ... della legalità e della giustizia' rendendoai 'magistrati che con le loro scorte hanno ...

I leader del G7 e l'omaggio alle vittime dell'atomica al Memoriale della Pace di Hiroshima RaiNews

Al via con una visita al memoriale della Pace di Hiroshima il vertice del G7 in Giappone. I leader, tra cui la presidente del Consiglio ...È il murale della legalità realizzato dall'artista Kris Rizek e che la Uil Puglia ha voluto regalare alla città di Bari per ricordare le vittime di mafia e sui luoghi ... della legalità e della ...