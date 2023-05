G7 | «Mosca ritiri le truppe dall' Ucraina»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il G7 esorta la Russia «a porre fine alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le suee il suo equipaggiamento militare'intero territorio dell'». L'aggressione della Russia contro l', si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, «costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell'Onu». Mentre, «una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato die attrezzature militari russe». Condanna, inoltre, «per la retorica nucleare irresponsabile della Russia».

...53:38 G7: la Russiasubito le sue truppe dall'Ucraina Il G7 ha ribadito il suo impegno '... La decisione didi 'schierare armi nucleari in Bielorussia è pericoloso e inaccettabile', mentre c'...Finchénon ferma l'aggressione e si ritira, l'unico 'avanti' dove andare è la linea del ... cessi l'aggressione, ovvero sioltre i confini violati nel 2022, affinché diventi possibile la ...... prendendo di mira le importazioni di alluminio, diamanti, rame e nichel nel tentativo di limitare la capacità didi finanziare la sua guerra in Ucraina. Zelensky in Giappone, partecipa di ...

Mosca ritiri subito le sue truppe dall'Ucraina: le condizioni per la ... Fanpage.it

Roma, 19 maggio 2023 – Il sostegno all'Ucraina per la guerra e i rapporti con la Cina sono stati al centro della prima giornata di lavori al G7 di Hiroshima, in Giappone. Il vertice si è aperto questa ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 450. Secondo Mosca un deposito di munizioni all’uranio impoverito arrivate dall'Occidente è stato distrutto, e ora una "nube radioattiva" si muove verso l'Europa.