G7 | messaggio Meloni a Memoriale Hiroshima | ' ricordiamo passato per futuro speranza' **

(Di venerdì 19 maggio 2023), (Adnkronos) - "Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l'oscurità non ha l'ultima parola. Oggiilper scrivere, insieme, undi". Questo ilche il presidente del Consiglio, Giorgia, ha lasciato sul Libro d'onore del Museo della Pace di, dove è in corso il G7. Ildi ciascun leader presente al summit sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo.

Il presidente ucraino parteciperà di persona aldi Hiroshima , dove vengono annunciate nuove sanzioni contro Mosca. E dal vertice fonti americane mandano un: "Non impediremo agli alleati ...Se nella città giapponese si apre oggi il meeting delche vede in cima all'agenda l'aggressione ... come nella migliore tradizione cinese, anche legata alche il leader cinese vuole ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky andrà a Hiroshima in Giappone per il. La notizia, anticipata da Bloomberg , è stata confermata dal New York Times . Secondo il ... con undi ...

"Il G7 annuncerà nuove sanzioni per isolare economicamente la Russia". Lo ha detto un alto funzionario americano in un briefing dal Giappone precisando che sarà mantenuto il price cap sul petrolio rus ...Le misure colpiranno ''i settori dell'energia, della difesa e la capacità di Mosca di mobilitare i suoi asset finanziari''.