G7 | leader arrivati a Miyajima Island | scambio tra Meloni | Biden e Von der Leyen**

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) - Sono, nota anche come Itsukushima Shrine, idel G7. Al loro arrivo, visitando il tempio presente sull'isolotto di Hiroshima, il premier Giorgiasi è intrattenuta a parlare con il Presidente statunitense Joee con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I tre, a capo del gruppo di big conal centro, hanno chiacchierato per qualche minuto mentre camminavano, accennando qualche sorriso. Subito dietro di loro gli altri. Avrà ora inizio la cena e la terza sessione di lavoro dedicata alla sicurezza, focus anche sull'area dell'indo-pacifico e sul disarmo nucleare.

...08 Dalnuove sanzioni per fiaccare macchina da guerra russa Ilha concordato nuove sanzioni per 'fiaccare la macchina da guerra della Russia'. Lo si legge in una dichiarazione deidei ...Ilesorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, ... L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota deidel Sette Grandi riuniti a ...Russia,uniti nell'imporre sanzioni coordinate "Rimaniamo uniti nell'imporre sanzioni coordinate e altre azioni economiche per minare ulteriormente la capacità della Russia di intraprendere ...

G7, Meloni in Giappone. I leader al Memoriale della Pace. Ci sarà anche Zelensky - G7, Meloni incontra Sunak: "Collaborazione costruttiva con Paesi del Sud Globale" - G7, Meloni incontra Sunak: "Collaborazione costruttiva con Paesi del Sud Globale" RaiNews

la Russia rimane uno dei leader del mercato delle armi e di equipaggiamento militare nel mondo. ZELENSKY IN GIAPPONE Al vertice del G7 in Giappone parteciperà di persona anche il presidente ucraino ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...