G7 | leader arrivati a Miyajima Island | scambio tra Meloni | Biden e Von der Leyen**

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Sono, nota anche come Itsukushima Shrine, idel G7. Al loro arrivo, visitando il tempio presente sull’isolotto di Hiroshima, il premier Giorgiasi è intrattenuta a parlare con il Presidente statunitense Joee con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I tre, a capo del gruppo di big conal centro, hanno chiacchierato per qualche minuto mentre camminavano, accennando qualche sorriso. Subito dietro di loro gli altri. Avrà ora inizio la cena e la terza sessione di lavoro dedicata alla sicurezza, focus anche sull’area dell’indo-pacifico e sul disarmo nucleare. L'articolo CalcioWeb.

Ilesorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, ... L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota deidel Sette Grandi riuniti a ...AGI/Vista - E' iniziata la riunione dela Hiroshima, in Giappone. Ecco iche depongono una corona al Peace Memorial Park. /AGI/Vista - Ecco le immagini dell'incontro tra il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro del Regno Unito Sunak a Hiroshima, nel corso del. I duesono seduti vicino a una vetrata con vista sul mare.

G7, Meloni in Giappone. I leader al Memoriale della Pace. Ci sarà anche Zelensky - G7, Meloni incontra Sunak: "Collaborazione costruttiva con Paesi del Sud Globale" - G7, Meloni incontra Sunak: "Collaborazione costruttiva con Paesi del Sud Globale" RaiNews

«Il G7 sostiene l'ordine internazionale libero e lo stato di diritto ... Sulla questione ucraina non ci sono problemi. I leader occidentali di Usa, secondo fonti diplomatiche, potrebbero decidere di ...la Russia rimane uno dei leader del mercato delle armi e di equipaggiamento militare nel mondo. ZELENSKY IN GIAPPONE Al vertice del G7 in Giappone parteciperà di persona anche il presidente ucraino ...