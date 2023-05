G7 | ' la Russia ritiri subito le sue truppe dall' Ucraina'

19 mag 11:49 G7: lasubito le sue truppe dall'Ucraina Il G7 esorta laa porre fine 'alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il ...L'aggressione dellacontro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, "costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta ...Al fine di ridurre le entrate della, è finito nel mirino l'export di diamanti: a tale scopo, "continueremo a lavorare a stretto contatto per limitare il commercio e l'uso di diamanti estratti, ...

G7: Zelensky presente a sorpresa, botta e risposta Meloni-Trudeau sui diritti Lgbt Agenzia ANSA

Il G7 ha concordato nuove sanzioni per «fiaccare la macchina da guerra della Russia». Lo si legge in una dichiarazione dei leader dei Sette Grandi, riuniti a Hiroshima, e dedicata all'Ucraina.Il G7 esorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero ...