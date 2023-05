G7 | la Russia ritiri subito le sue truppe dall' Ucraina | Putin | rimaniamo tra i leader del mercato mondiale delle armi

L'aggressione dellacontro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, "costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta ...I paesi del G7 devono puntare a un rapporto 'costruttivo e stabile' con la Cina, che ha una 'responsabilità speciale' nella comunità internazionale, ha detto il presidente del Consiglio europeo ...'Siamo pronti a prendere ulteriori misure contro coloro che sostengono intenzionalmente il finanziamento della guerra della. Stiamo adottando misure per ridurre ulteriormente le possibilità ...

G7: Zelensky presente a sorpresa, botta e risposta Meloni-Trudeau sui diritti Lgbt Agenzia ANSA

Il G7 esorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero ...Il G7 esorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territor ...