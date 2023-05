G7 | Kishida apre i lavori | «Rispondere in modo compatto alle crisi globali» L’unità dei leader contro l’asse Russia-Cina – Il video

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il primo ministro del Giappone, Fumio, ha aperto idel G7 a Hiroshima. Nel suo discorsoha delineato gli obiettivi che intende raggiungere con idei paesi partecipanti al vertice. In un momento di cambiamento storico e incertezza, l’inè un’opportunità per il G7 di dimostrare di essere unito nelmolteplici, in termini di clima, pandemia e geopolitica, che il mondo sta affrontando, ha esordito. Il primo ministro giapponese ha ripercorso due episodi che hanno «riaffermato l’importanza del ruolo del G7 nel mondo»: «durante una visita in Ucraina a marzo, ho visitato la città di Bucha, dove ho visto con i miei occhi le conseguenze delle atrocità della ...

Il primo ministro giapponese Fumioaveva invitato Zelensky a partecipare al vertice lo ... ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak a margine del vertice che sinelle prossime ore ...In tal senso,ha affermato di voler "approfondire le discussioni tra i leader del G7 verso un mondo senza armi nucleari. Per realizzare l'ideale di un mondo senza armi nucleari, ciò che è ...I leader si sono incontrati per una cerimonia di benvenuto nel Memorial Park, accolti dal primo ministro nipponico Fumio. Riunire i Sette grandi sul luogo dell'esplosione del primo ordigno ...

G7, Kishida apre i lavori: «Rispondere in modo compatto alle crisi ... Open

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Al via con una visita al memoriale della Pace di Hiroshima il vertice del G7 in Giappone. I leader, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si incontrano in questi ...Il vertice dei Sette parte dal luogo simbolo dell’esplosione della bomba atomica a Hiroshima. Guerra in Ucraina, sicurezza nell’Indo-Pacifico, disarmo e non proliferazione nucleare: ecco i temi sul ta ...