G7 | Kiev | ' presenza ' fisica' Zelensky per difendere i nostri interessi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyrvisiterà personalmente Hiroshima e parteciperà al vertice del Gruppo dei Sette (G7). Lo ha confermato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov. "Verranno prese decisioni molto importanti al vertice del G7, quindi ladel nostro presidente è assolutamente importante per, spiegare, dare proposte chiare e una chiara argomentazione su ciò che sta accadendo nel nostro Paese", ha detto in onda sul canale televisivo Rada . In precedenza, l'agenzia Kyodo , citando fonti nei governi statunitense e giapponese, aveva riferito cheavrebbe partecipato di persona al vertice del G7. Bloomberg ha ...