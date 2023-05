G7 in Giappone | leader riuniti per un pranzo di lavoro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Idi Stati Uniti,, Canada, Italia, Francia, Germania, Regno Unito si sono dati appuntamento in, a Hiroshima, per il G7. Nelle immagini, i capi di Stato e di governo sono ...

G7 in Giappone, l'arrivo dei leader dei paesi membri, da Meloni a Biden. FOTO Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Al via con una visita al memoriale della Pace di Hiroshima il vertice del G7 in Giappone. I leader, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si incontrano in questi ...(LaPresse) - I leader delle democrazie più potenti del mondo, prima dell'inizio del G7, si sono uniti venerdì al primo ministro giapponese Fumio Kishida per una foto di gruppo al Paace Memorial Park ...