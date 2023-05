G7 in Giappone | i leader dei paesi piantano un albero al memoriale della Pace di Hiroshima – Video

(Di venerdì 19 maggio 2023) Idel G7, Joe Biden, Fumio Kishida, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Justin Trudeau, e ieuropei, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno piantato unaldi. Così si è aperto il vertice del G7 in. Riunire i Sette grandi sul luogo dell’esplosione del primo ordigno nucleare in un conflitto è un evento dal grande valore simbolico, soprattutto – osservano fonti italiane – alla luce delle minacce del ricorso all’arma atomica più volte esternate dalla Russia negli ultimi mesi. I lavori del G7 prenderanno il via alle 13:30 ora locale (le 6:30 in Italia) con il pranzo dei capi di Stato e di governo, dedicato alla cooperazione e all’economia globale. Poi si terrà una ...

Ucraina, Cina e (forse) il disgelo con Macron: ecco i dossier Zelensky al G7 Dopo il tour in Europa, Zelensky vola inper incontrare imondiali al gran completo. Un viaggio anche ...'Le minacce di uso di armi nucleari da parte della Russia, per non parlare del loro utilizzo, sono inammissibili'. Così idel G7 di Hiroshima, in, durante la visita al Memoriale della Bomba atomica. In una nota, il ministero degli Esteri di Tokyo si dice 'convinto che questa visita sia diventata una ..., 19 maggio 2023 Idel G7 piantano un albero al Memoriale della Pace di Hiroshima. Ecco le immagini. / Ebs

di michele farina La giornata dei tre vertici, più o meno G: da Hiroshima a Gedda passando per Xi’an. Tantissime cose, personaggi, litigi, intese. E come al solito anche oggi sul nostro palco si alter ...Al vertice atteso anche Zelensky. Il piano di pace del Papa: Zuppi andrà a Kiev per incontrare il presidente ucraino ...