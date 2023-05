I paesi del G7 devono puntare a un rapporto 'costruttivo e stabile' con la Cina, che ha una 'responsabilità speciale' nella comunità internazionale, ha detto il presidente del Consiglio europeo ...Il Giorno della Vittoria è una delle festività più importanti in Russia, in cui sigli ... Sacri confini Putin terrà un discorso nella Piazza Rossa, dove sarà affiancato daidelle ex ...Il Giorno della Vittoria è una delle festività più importanti in Russia, in cui sigli ... Sacri confini Putin terrà un discorso nella Piazza Rossa, dove sarà affiancato daidelle ex ...

G7: i leader commemorano le vittime di Hiroshima | Ue: serve rapporto "costruttivo e stabile" con la Cina TGCOM

I capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, hanno visitato il Museo memoriale della pace, che commemora il bombardamento atomico subito dalla città giapponese al termine dell ...La Russia si prepara alla parata della Giornata della vittoria e accusa gli Stati Uniti. Il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov, ha dichiarato ...