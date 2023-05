G7 Hiroshima | i leader | “Inaccettabile minaccia atomica Russia” Vertice attende Zelensky

(Di venerdì 19 maggio 2023), 19 mag. (Adnkronos) – “Le minacce di uso di armi nucleari da parte della, per non parlare del loro utilizzo, sono inammissibili”. Così idel G7 di, in Giappone, durante la visita al Memoriale della Bomba. In una nota, il ministero degli Esteri di Tokyo si dice “convinto che questa visita sia diventata una opportunità per confermare l’impegno del G7 per la realizzazione di un mondo senza armi nucleari”.Come ha spiegato il ministero degli Esteri giapponese, durante la visita i“hanno approfondito la loro comprensione della realtà dei bombardamenti atomici e hanno unito i loro cuori nel consolare le anime delle vite perdute. Idel G7 hanno ribadito la loro posizione secondo cui le minacce di uso di armi nucleari da ...

L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, 'costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite'. Lo scambio di battute è avvenuto durante la visita al santuario di Itsukushima sull'isola di Miyajima, al largo di Hiroshima. In un hotel dell'isola è in corso la cena di lavoro dei leader.

G7 Hiroshima, leader aprono summit ricordando vittime della bomba atomica. FOTO Sky Tg24

Fonti precisano a Eunews che non ci sarà l'embargo al commercio di diamanti nell'undicesimo pacchetto, ma si ragiona su un sistema di tracciabilità.