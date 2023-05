G7 Hiroshima | di fronte a fame e siccità | i Paesi ricchi continuano a schiacciare i più fragili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) di Francesco Petrelli* Mentre il clima impazzito continua a dispiegare tutto il suo devastante effetto nel mondo e in modo sempre più evidente anche in Italia, da oggi a domenica si riuniscono i leader dei 7 Grandi a. E nell’agenda del summit torna, oltre alla guerra in Ucraina, la crisi alimentare globale foraggiata da un’inflazione alimentare galoppante e appunto dal caos climatico di cui si parla per lo più solo all’indomani dell’ennesima emergenza. Ma andiamo per gradi. Laè in aumento per il quinto anno consecutivo Lo scenario che i leader del G7 hanno diè complesso e allarmante, sempre più caratterizzato da profonde e crescenti disuguaglianze. Non possono ignorarlo. Lanel mondo è aumentata per il quinto anno consecutivo, mentre la ricchezza estrema e la povertà estrema sono cresciute ...