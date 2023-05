G7 Hiroshima | al via prima sessione | Zelensky atteso in presenza

(Di venerdì 19 maggio 2023) I Sette riuniti in Giappone per il summit, incontro bilaterale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il primo ministro Canadese Justin Trudeau E’ iniziata, a, ladi lavoro del summit del G7 dedicata all’economia globale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede alla tavola rotonda tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro canadese Justin Trudeau, con il quale la premier italiana ha avuto un incontro bilateraledella. Ladel presidente ucraino Volodymirdiventa intanto ufficiale: la conferma è arrivata dalla tv di stato ucraina. A margine dei lavori del summit si è intanto tenuto un incontro di coordinamento Ue, si apprende da fonti italiane. Oltre a Meloni, ...

come spiegano fonti italiane, di "crescere insieme, non a discapito" dei Paesi in via di sviluppo.

Il memorial ricorda le vittime della bomba atomica nella seconda guerra mondiale. Con la visita sono iniziati ufficialmente i lavori del G7 dove dovrebbe partecipare anche Zelensky. Con Meloni, Macron ...Le parole della presidente del Consiglio: "Ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza" ...